Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам

Чтобы курьеры на электровелосипедах не сталкивались с пешеходами и не провоцировали ДТП, их транспортные средства приравняют к мопедам.

Правительство собирается приравнять электровелосипеды к мопедам. Это значит, что курьеры не смогут ездить по тротуарам, будут использовать правую полосу проезжей части, а также должны получать водительские права.

Сейчас курьеры передвигаются на электровелосипедах в том числе по тротуарам, периодически сталкиваются с пешеходами и провоцируют ДТП, пишут «Известия».

По данным центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года произошло 920 ДТП с участием электровелосипедов. В них пострадали 926 человек, а погибли — 25. В 42,9% случаев виновниками были сотрудники из сферы доставки.