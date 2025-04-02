Бизнесу обещают вернуть 20% расходов на внедрение роботов

В конце апреля 2025 года компании смогут подать заявку на возмещение затрат при внедрении роботов. Поддержка будет действовать до 2029 года.

Минпромторг хочет возвращать инвесторам 20% от затрат на покупку и внедрение роботов на производствах.

Программа субсидирования будет действовать до 2029 года и распространится на всех роботов, в том числе от зарубежных поставщиков и производителей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на решение министерства.

Получателей поддержки будут определять по правилам, утвержденным постановлением правительства от 25 октября 2023 года № 1781. Конкурсный отбор начнется в конце апреля 2025 года, его объявят на сайте Государственной информационной системы промышленности.

Власти ожидают, субсидии позволят достичь плановых показателей по внедрению роботов, которые установил президент Владимир Путин.