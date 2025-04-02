Как применять новые ФСБУ: эксперт поможет разобраться!

Пора готовиться к применению новых стандартов. Используйте рекомендации аудитора, чтобы не допустить самые типичные ошибки в бухгалтерской отчетности и при проведении инвентаризации. Приходите на бесплатный вебинар «Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация». Он состоится 3 апреля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:
состав и образцы форм годовой и промежуточной бухотчетности, включая новые строки в отчетности;
уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательств на долгосрочные и краткосрочные;
требования к Отчету о финансовых результатах в отношении зачета доходов и расходов;
обновленные требования к раскрытию информации в пояснениях.
2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»:
основные нововведения в результате применения ФСБУ 28/2023;
кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки. Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию;
обязательная инвентаризация и даты ее проведения;
что является объектом инвентаризации;
как учитывать результаты инвентаризации.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре 3 апреля в 11:00 мск!
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