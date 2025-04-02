Как применять новые ФСБУ: эксперт поможет разобраться!

В 2025 году вступают в силу сразу два новых ФСБУ: 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация». Данные стандарты обязательны для большинства компаний.

Пора готовиться к применению новых стандартов. Используйте рекомендации аудитора, чтобы не допустить самые типичные ошибки в бухгалтерской отчетности и при проведении инвентаризации. Приходите на бесплатный вебинар «Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация». Он состоится 3 апреля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:

состав и образцы форм годовой и промежуточной бухотчетности, включая новые строки в отчетности;

уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательств на долгосрочные и краткосрочные;

требования к Отчету о финансовых результатах в отношении зачета доходов и расходов;

обновленные требования к раскрытию информации в пояснениях.

2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»:

основные нововведения в результате применения ФСБУ 28/2023;

кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки. Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию;

обязательная инвентаризация и даты ее проведения;

что является объектом инвентаризации;

как учитывать результаты инвентаризации.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 3 апреля в 11:00 мск!