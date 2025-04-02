Куда сдавать декларацию по налогу на имущество, если недвижимость – в разных городах

Для крупнейших налогоплательщиков предусмотрен особый порядок представления декларации по налогу на имущество.

Об этом рассказывает Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-05-04-01/15664.

Обычные компании могут сдавать декларацию в любую выбранную ими налоговую инспекцию на территории региона, по которому разбросана их недвижимость.

Но у крупнейших налогоплательщиков такого выбора нет.

Сдавать декларацию по налогу на имущество они должны не в региональную ИФНС, а в налоговый орган по крупнейшим налогоплательщикам.

Отметим, что с отчетности за 2025 год титульный лист декларации по налогу на имущество крупнейшие налогоплательщики будут заполнять по-новому.

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