⚡️ Итоги дня: долги по ипотеке не хотят считать поводом для банкротства, «Светофор» подал иск о защите деловой репутации, власти решили проблему обманутых дольщиков

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что проблема с обманутыми дольщиками окончательно решена в большинстве регионов России. За год свыше 23 тыс. дольщиков получили квартиры или возмещение.

В Госдуме предложили исключить долги по ипотеке из оснований для банкротства. С января по сентябрь 2024 года просроченная ипотечная задолженность выросла на 28%. Если ничего не предпринимать, вырастет число банкротств.

Лидер партии и фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал ввести целевой налог для нескольких десятков сверхбогатых россиян.

Банк «Точка» запустил сервис оптовых закупок товаров из Китая и Индии. Сумма закупки товаров — не менее 500 тысяч рублей. Она не включает расходы на логистику.

«Светофор» подал иск к Россельхознадзору о защите деловой репутации. Компании не понравилось, что ведомство назвало ее «площадкой для сбыта фальсификата».

Иностранных туристов, в том числе россиян, обяжут заполнять цифровые миграционные карты TDAC при въезде в Таиланд. Они придут на смену бумажным. Заполнить карту нужно в течение трех дней до прибытия в Таиланд.

Россияне стали реже покупать кофе в заведениях общепита, продажи в марте упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое яблоко» увеличил выручку на 2024 год на 66,3% по сравнению с предыдущим годом — до 155,5 млрд рублей.

Выручка десятки крупнейших букмекеров в 2024 году достигла 1,7 трлн рублей. Участники рынка связывают это со спонсорскими контрактами и рекламой, а эксперты — с ростом спроса на развлечения.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о «драматическом падении» продаж автомобилей в России на фоне дорогих кредитов и затоваривания складов иностранными машинами. В марте авторынок России обвалился на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость проживания в отелях Москвы за январь-февраль 2025 года выросла на 15% год к году — до 11,7 тыс. рублей. Наибольший рост тарифов зафиксирован в люксовых отелях — средняя стоимость проживания в сутки достигла 36,8 тыс. рублей, продемонстрировав прирост на 29% год к году.

Количество курящих в России в прошлом году снизилось до 25,5%. Среди них выкуривают порядка одной пачки в день лишь 40%, хотя еще в 2022 году таких было 46,7%.