ФАС проверит сроки оплаты скоропортящихся продуктов

Торговые сети должны за четыре дня оплатить поставку скоропортящихся товаров. Раньше на это у них было восемь рабочих дней.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, сократили ли торговые сети срок оплаты скоропортящихся продуктов питания.

С 1 марта 2025 года начали действовать поправки, по которым четыре рабочих дня — это предельный срок оплаты продуктов со сроком годности пять или меньше дней. Такие требования распространяются на поставки с применением электронного документооборота. Раньше торговые сети должны были оплатить поставку не позднее чем через восемь рабочих дней с момента получения.

«Служба запросила у производителей и поставщиков продовольственных товаров информацию о доле подписанных в электронной форме договоров и процессе приведения этих документов в соответствие с требованиями законодательства», — сказано на сайте ФАС.

Сотрудники ФАС считают, что изменения поддержат производителей и повысят доступность продовольственных товаров.