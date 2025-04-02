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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес сможет получить больше 46 млрд рублей по «зонтичным» поручительствам

Суммарно до 2030 года представители МСП смогут получить по «зонтичным» поручительствам кредиты на 1,3 трлн рублей.

Корпорация МСП предоставила банкам лимиты «зонтичных» поручительств на 23 млрд рублей. Они позволят малому и среднему бизнесу получить не меньше 46 млрд кредитных средств во втором квартале 2025 года.

«Механизм "зонтичных" поручительств помогает развивать компании, формирующие экономику предложения, расширять действующие и создавать новые производства, а также наращивать объемы выпуска продукции, в том числе для импортозамещения в разных отраслях», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что такие поручительства важны при запуске новых производств и брендов, в том числе в креативной индустрии.

В выделенном лимите для микрокредитования предусмотрели «зонтичные» поручительства на 3 млрд рублей. Это позволит предпринимателям привлечь до 6 млрд.

«Зонтичные» поручительства от Корпорации МСП покрывают 50% суммы банковского кредита. Максимальный размер одного поручительства — 1 млрд рублей, а сумма кредита — до 2 млрд рублей при сроке выплаты до 10 лет.

За счет механизма «зонтичных» поручительств компании до 2030 года смогут суммарно получить банковские кредиты на 1,3 трлн рублей.

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