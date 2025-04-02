Налоговый мониторинг стали применять 737 компаний

В 2025 году к налоговому мониторингу подключились 737 компаний из 20 отраслей экономики. Эти предприятия обеспечивают 38% налоговых поступлений в федеральный бюджет и 18% — в казну регионов.

Число участников выросло на 30% по сравнению с 2024 годом. ФНС связывает налогового мониторинга с преимуществами, которые получает бизнес. У компаний сокращаются временные и финансовые издержки. Те, кто участвуют в мониторинге, освобождены от камеральных и выездных проверок, а также им поступает меньше запросов от налоговых органов.

Вся работа переходит в онлайн-формат, у налоговиков есть удаленный доступ к информационным системам компании, поэтому они могут сами найти нужные документы, а не запрашивать их.

«Кроме того, участники налогового мониторинга могут рассчитывать на ускоренный порядок возмещения НДС и акцизов сразу после подачи декларации, что ускоряет оборот финансовых средств и способствует более эффективному планированию бизнес-процессов», — сказано на сайте ФНС.

Также налоговый мониторинг дает возможность компаниям получать консультации налоговиков. Они могут уточнить правила проведения сделок и сделать нагрузку предсказуемой.

С 2025 года для перехода на мониторинг снизили требования: выручка и стоимость чистых активов должны составлять не менее 800 млн рублей, а общая сумма уплаченных налогов быть не меньше 80 млн рублей. Без соблюдения этих критериев могут применять мониторинг государственные и муниципальные учреждения, бывшие участники консолидированных групп, холдинговые структуры и организаторы лотерей.