Прокуроры сделали 10 тысяч предостережений тем, кто необоснованно повышал цены

Чаще всего предупреждения от прокуратуры получали поставщики и производители лекарств, молока, яиц и хлебобулочных изделий.

В 2024 году прокуроры вынесли почти 10 тыс. предостережений против необоснованного повышения цен на медикаменты и товары первой необходимости.

Мониторинг за ценами ведут ежедневно. При нарушениях производителей и поставщиков могут привлечь к административной ответственности.

«Во взаимодействии с ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом мы установили прямые отношения с производителями и поставщиками продукции», — сказал генпрокурор Игорь Краснов.

Предупреждения со стороны прокуратуры повлияли на двух крупных производителей молочной продукции — «Вимм-Билль-Данн» и «Экомилк». Они отказались от повышения цен перед новогодними праздниками.