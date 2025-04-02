У «Почты России» большой убыток за 2024 год, но «стремительный рост в ключевых направлениях бизнеса»

Чистый убыток «Почты России» за 2024 год вырос почти в три раза — до 20,5 млрд рублей. Убыток до налогообложения вырос в 2,8 раза — до 21,5 млрд рублей. При этом общая выручка по итогам 2024 года выросла на 3% и составила 219 млрд рублей.

В 2024 году Почта России зафиксировала стремительный рост в ключевых направлениях бизнеса, сообщила она в своем телеграм-канале:

доходы от услуг для электронной коммерции увеличились в 1,5 раза , достигнув роста на 3 млрд рублей;

в 1,5 раза выросла выручка от складских услуг;

доля цифровых и гибридных отправлений, а также писем, оплаченных онлайн — составила рекордные 46%.

Сообщается, что сервис «Цифровая почта» уже использует более 15 млн частных клиентов, а количество новых бизнес-отправителей за год выросло более чем на 2 000 компаний.

Несмотря на снижение доходов от традиционных сегментов, выручка от современных направлений бизнеса на внутреннем рынке увеличилась на 5%.

Общая выручка Почты России по итогам 2024 года — 219 млрд рублей. Это на 3% больше, чем в предыдущем.

Отмечается, что компания активно работает над повышением внутренней эффективности — производительность труда увеличена почти на 17%.