У «Почты России» большой убыток за 2024 год, но «стремительный рост в ключевых направлениях бизнеса»

В 2024 году Почта России зафиксировала стремительный рост в ключевых направлениях бизнеса, сообщила она в своем телеграм-канале:
доходы от услуг для электронной коммерции увеличились в 1,5 раза, достигнув роста на 3 млрд рублей;
в 1,5 раза выросла выручка от складских услуг;
доля цифровых и гибридных отправлений, а также писем, оплаченных онлайн — составила рекордные 46%.
Сообщается, что сервис «Цифровая почта» уже использует более 15 млн частных клиентов, а количество новых бизнес-отправителей за год выросло более чем на 2 000 компаний.
Несмотря на снижение доходов от традиционных сегментов, выручка от современных направлений бизнеса на внутреннем рынке увеличилась на 5%.
Общая выручка Почты России по итогам 2024 года — 219 млрд рублей. Это на 3% больше, чем в предыдущем.
Отмечается, что компания активно работает над повышением внутренней эффективности — производительность труда увеличена почти на 17%.
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