НКО смогут через Госуслуги доказать свою нефейковость пользователям соцсетей

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал законопроект о верификации страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через «Госуслуги».

Этот проект депутаты и сенатор в начале декабря 2024 года внесли в Госдуму. Он направлен на борьбу с мошенничеством и повышение доверия к благотворительным и социальным проектам.

«Сегодня мошенники активно используют соцсети, создавая фейковые страницы НКО и собирая деньги под видом помощи пострадавшим или нуждающимся. Наш законопроект позволит добросовестным организациям подтвердить свою подлинность через „Госуслуги“, получить соответствующий знак, а гражданам — быть уверенными в том, что их средства пойдут по назначению. Это важный шаг к прозрачности и безопасности цифрового пространства», – отметила зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Законопроект даст право НКО проходить верификацию своих страниц в соцсетях, перечень которых определит Правительство. Это поможет предотвратить случаи, когда злоумышленники создавали фейковые аккаунты благотворительных фондов и собирали деньги.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.