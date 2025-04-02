Минцифры: ставки по IT-ипотеке не взлетали

В Минцифры опровергли информацию о резком повышении ставок по IT-ипотеке. Льготную ставку могут пересмотреть только если сам заемщик нарушит условия договора. Например, когда специалист не подтвердил место работы в аккредитованной компании или свою среднюю зарплату.
«Ставки по ипотечным программам для ИТ-специалистов остаются на прежнем уровне — максимум 6%. Изменений не планируется», — сказано в телеграм-канале Минцифры.
В некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что IT-специалистам пересмотрели льготы по ипотеке. Вместо 4% они начали платить 15%, а ежемесячные платежи за один день выросли в четыре раза.
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