В Трудовом кодексе частично снимут запреты для несовершеннолетних работников

Совет Федерации одобрил поправки в ТК РФ об особенностях регулирования труда несовершеннолетних работников в возрасте до 18 лет.

Согласно разработанному депутатами Госдумы закону, наниматель сможет привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Если исполнилось 15 лет, к работе привлекут с его письменного согласия. Если не достиг 15-летия – с собственного согласия + согласия одного из его родителей. Дети-сироты, получившие общее образование и достигшие 14 лет, — с письменного согласия работника + органа опеки и попечительства или иного законного представителя.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.