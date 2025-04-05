Для услуг вендинга (торговых автоматов) впервые утвержден ГОСТ

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт ГОСТ Р 72003-2025 «Автоматизированный сервис. Продажа товаров и оказание услуг с использованием автоматов. Общие требования». Он впервые устанавливает общие требования к продаже товаров и оказанию услуг через автоматы.

Торговля с использованием автоматизированного сервиса предусматривает большое разнообразие видов и форм оборудования для реализации товаров или оказания услуг, включая автоматические массажные кресла, копировальные автоматы и др. Развитие отрасли автоматизированных систем привело к необходимости формирования единых нормативно-технических требований.

Общий объем российского рынка в этой отрасли в 2023 году составил 80 млрд руб., увеличившись на 10 млрд по сравнению с предыдущим годом. Это данные Союза операторов торговых автоматов (СОТА). Число предпринимателей, занимающихся автоматизированным сервисом, по итогам 2023 года выросло с 7 тыс. до 12 тыс. Рост рынка по количеству локаций за последние три года составил порядка 20%.

«ГОСТ регламентирует общие характеристики к автоматизированной торговле и сервису, а также сопутствующих процессов. Стандарт упорядочивает общие требования, устанавливает термины и определения для формирования единой сферы автоматизированного сервиса. Актуальность разработки и утверждения документа заключается в отсутствии до сегодняшнего дня единых требований к данному виду услуг, в то время как развитие отрасли автоматизированных систем торговли и оказания услуг в настоящее время растет», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Стандартизация автоматизированного сервиса обеспечит защиту интересов потребителей и будет способствовать здоровой конкуренции между участниками рынка. Только благодаря четким правилам игры эта отрасль сможет достичь качественно нового уровня развития и полностью реализовать свой потенциал в современной экономике», – считает руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Новый ГОСТ– первый национальный стандарт индустрии вендинга. Это большой шаг к добровольному регулированию и созданию нормативов, основанных на лучших добросовестных практиках предпринимателей. Документ позволит потребителю отличать качественные автоматы, а предпринимателям, решившим работать по ГОСТу, быть уверенным в своем сервисе», – отметил Президент СОТА Леонид Нестеренко.

Стандарт включает классификацию и характеристики видов и типов автоматов, условия и способы оказания услуг автоматизированного сервиса, информационное обеспечение услуг, а также общие требования социальной адресности, функционального назначения, информативности и эргономичности. Кроме того, в стандарте указаны требования безопасности, к размещению автоматов, применение телеметрии как обратной связи, порядок эксплуатации, требования к операторам автоматов, услугам автоматизированного сервиса в общеобразовательных организациях.

Стандарт разработан Союзом Операторов Торговых Автоматов, Ассоциацией производителей питьевой воды в розлив совместно с Роскачеством. Он начнет действовать с 1 сентября 2025 года.