«Битрикс24» запустил виртуальные доски для совместной работы, аналог Miro

Пользователям доступны более 20 шаблонов — от мозговых штурмов до досок по Scrum. Более продвинутые команды могут собирать доски с нуля, используя кастомные элементы, схемы, слои, перетаскивание, объединение и закрепление объектов. Визуализации можно делиться — по ссылке или в формате .board.

Интеграция с другими инструментами «Битрикс24» позволяет использовать доски в связке с видеозвонками, задачами, CRM и чатами. При этом ограничений по количеству досок, элементов и участников нет. Права доступа настраиваются индивидуально, обеспечивая защиту от утечек данных.

Разработка продукта шла на фоне роста интереса к онлайн-доскам. Осенью 2024 года «Битрикс24» инвестировал в российский стартап flip — аналог Miro. Как отметил директор по продукту Юрий Волошин, компания рассчитывает, что визуальные доски станут привычным инструментом не только для ИТ-команд, но и для студентов, преподавателей и специалистов из разных отраслей. Новый инструмент уже доступен в том числе на демо-тарифах.