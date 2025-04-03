Новый практический онлайн-курс «Воинский учет в 1С:ЗУП» — теперь в подписке Клерк.Премиум!

1 апреля стартовал весенний призыв — поможем провести кампанию без стресса! На новом онлайн-курсе «Воинский учет в 1С:ЗУП» вы научитесь вести воинский учет в 1С:ЗУП, выполнять любые операции от оформления карточек до сверки с военкоматом с помощью возможностей программы. Вы сэкономите время и сможете избежать ошибок благодаря автоматизированному учету.

Продолжается введение в регионах Единого реестра воинского учета и реестра повесток, с марта действуют новый порядок бронирования работников от службы по призыву или мобилизации и приостановки трудовых договоров. Справляйтесь с любыми задачами — новыми и уже привычными — легко с помощью инструментов 1С:ЗУП. Мы дадим вам подробные инструкции для настройки программы, расскажем, как работать с новыми инструментами, формировать приказы, составлять списки военнообязанных сотрудников и хранить документы для удобной сверки с военкоматом в 1С:ЗУП.

Теперь наш новый онлайн-курс «Воинский учет в 1С:ЗУП» входит в подписку Клерк.Премиум! Оформите годовую подписку Клерк.Премиум за 6 000 рублей и получите доступ ко всем онлайн-курсам для работы в бухгалтерских программах.

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Разборы

Кто подлежит постановке на воинский учет — узнаете, кто обязан вести воинский учет и какие документы нужно проверить при приеме военнообязанного сотрудника на работу.

Записи вебинаров

Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета-2025 — разберетесь, как работать с Единым реестром воинского учета, изменения в законодательстве по воинскому учету, в том числе для иностранных сотрудников.

Кадровый и воинский учет: последние изменения — разберем новости воинского учета, работу ЭДО с военкоматами и электронными повестками.

Онлайн-курсы

Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С — получите практические навыки ведения воинского учета в 1С:ЗУП: научитесь настраивать программу, заполнять сведения, формировать отчеты для военкоматов.

Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С — научитесь работать со всеми нововведениями в кадровом и воинском учете, без ошибок принимать и увольнять сотрудников, оформлять пособия и работать с электронными трудовыми книжками.

Горячие обсуждения в Консультациях

Нужно ли уведомлять о работе сотрудника из другого региона