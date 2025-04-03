Производителям электроники помогут укрепить позиции через форвардные контракты

Минпромторг, Минцифры и Минфин расширят применения форвардных контрактов на ноутбуки, планшеты, серверы и другую вычислительную технику. Это сделают до 6 июня 2025 года.

Также Минпромторг должен сформулировать предложения, которые позволят исключить из списков параллельного импорта часть электроники, если она уже производится в России. Такие меры позволят поддержать отечественных производителей. Об этом пишет «Коммерсант».

Форвардный контракт представляет собой соглашение производителя и заказчика, в котором зафиксированы условиях сделки в будущем. По этому документу покупатель обязуется приобрести, а поставщик продать товар в нужном объеме и по заранее определенным ценам.

В Минпромторге считают, что форвардные контракты помогут повысить конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.