Роскомнадзор опроверг информацию о слежке за пользователями

В новый приказ РКН не входит слежка за действиями россиян на заблокированных сайтах.

В Роскомнадзоре заявили, что приказ на портале правовой информации не подразумевает отслеживания действий пользователей, а также сбор данных о них с запрещенных сайтов.

Ведомство планирует собирать информацию о сетевых адресах, чтобы актуализировать механизм противодействия DDoS-атакам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на РКН.

«Приказ Роскомнадзора не про отслеживание действий пользователей и не про сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам», — сказали в ведомстве.

Недавно в некоторых СМИ стали появляться публикации, что власти смогут следить за пользователями и определить, насколько часто они заходят на заблокированные сайты.

Приказ Роскомнадзора вступит в силу 11 апреля 2025 года. Согласно документу, операторы связи будут передавать сведения о сетевых адресах и регионе, где он используется.