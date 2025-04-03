Самозанятые москвичи заработали больше 1,6 трлн рублей

Деловая активность самозанятых в столице за год выросла в пять раз. Средний чек на их услуги составил 3 028 рублей.

С начала 2019 года самозанятые в Москве заработали свыше 1,6 трлн рублей. В столице налог на профессиональный доход платят 1,97 млн человек или 15% всех самозанятых в стране.

«Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство», — сказано на сайте столичного департамента экономической политики и развития.

С января по февраль 2025 года самозанятые перевели в бюджет Москвы 3,1 млрд рублей, что на 41% больше, чем в том же периоде 2024 года. За все время действия налогового режима казна получила свыше 42 млрд рублей.

Средний чек самозанятых в столице на конец февраля 2025 года составил 3 028 рублей. С начала года они выдали клиентам более 54 млн чеков. Деловая активность за год выросла в пять раз.