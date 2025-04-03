❗ Даже если КФХ – это юрлицо, глава КФХ должен платить фиксированные взносы

Для целей фиксированных взносов глава КФХ = ИП. И неважно, в какой форме создано КФХ – как юрлицо или без образования юрлица.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.03.2025 № БС-4-11/3330@.

Так как для целей уплаты взносов главы КФХ, образованных как юрлицо или зарегистрированных без образования юлица, приравниваются к ИП, то и на глав КФХ вне зависимости от формы образования КФХ распространяются нормы НК о фиксированных взносах.

Эта позиция согласована с Минфином.

При этом за некоторые периоды жизни глава КФХ может освободиться от фиксированных взносов. Для этого надо подать заявление (КНД 1150081). Форма этого заявления – новая с 01.04.2025. Его специально доработали для глав КФХ. Об этом мы рассказывали тут.