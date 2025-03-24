С 1 апреля заявление на освобождение от фиксированных взносов надо подавать по новой форме

Чтобы не платить фиксированные взносы, надо подать заявление. С 1 апреля 2025 года у него будет новая форма.

Что случилось

Вышло письмо ФНС от 18.03.2025 № БС-4-11/2899@, в котором приведена обновленная форма заявления об освобождении от уплаты страховых взносов (КНД 1150081).

Это рекомендованная форма. Ранее применялась форма, доведенная письмом ФНС от 19.10.2021 № БС-4-11/14780@. Она утрачивает силу с 01.04.2025.

Когда можно не платить взносы

ИП освобождается от взносов за такие периоды:

прохождение военной службы;

уход за ребенком до 1,5 лет;

содержание под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности;

уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или 80-летним пенсионером;

проживание супругов военнослужащих вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться;

проживание за границей супругов дипломатов;

пребывание в добровольческом военном формировании;

прохождение военной службы по контракту.

Что изменилось в бланке

Новую форму доработали в части освобождения от уплаты взносов глав КФХ, пояснила ФНС. В частности, в форму добавили код категории 08 – глава КФХ.

Также в бланк добавили поле «ОГРН/ОГРНИП». Его надо заполнять только главам КФХ.

Код льготы

В бланке надо указывать код освобождения.

Коды такие:

СЛПРИЗ – военная служба по призыву;

ДЕТИ – отпуск по уходу за ребенком;

АДВ – приостановление статуса адвоката;

ТРУДЛИЦО – уход трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет;

ПРЗАГР – проживание за границей жен (мужей) работников учреждений РФ (госорганов и госучреждений СССР) и международных организаций;

ПРОЖСУПР – период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства;

РЕАБИЛИТ – период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке.

Какие документы нужны для освобождения от фиксированных взносов, мы разбирали тут.

Частичное освобождение от взносов

ИП, адвокаты, арбитражные управляющие и т.д., которые получают военную пенсию, могут освободиться от фиксированных взносов в части ОПС. Они платят только взносы на ОМС в размере 9,8922% от фиксированных взносов.

Для этой льготы также нужно заявление. Но в данной ситуации форма заявления другая – КНД 1150018. Она утверждена письмом ФНС от 18.09.2023 № БС-4-11/11864@.