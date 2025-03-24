С 1 апреля заявление на освобождение от фиксированных взносов надо подавать по новой форме

Что случилось
Вышло письмо ФНС от 18.03.2025 № БС-4-11/2899@, в котором приведена обновленная форма заявления об освобождении от уплаты страховых взносов (КНД 1150081).
Это рекомендованная форма. Ранее применялась форма, доведенная письмом ФНС от 19.10.2021 № БС-4-11/14780@. Она утрачивает силу с 01.04.2025.
Когда можно не платить взносы
ИП освобождается от взносов за такие периоды:
прохождение военной службы;
уход за ребенком до 1,5 лет;
содержание под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности;
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или 80-летним пенсионером;
проживание супругов военнослужащих вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться;
проживание за границей супругов дипломатов;
пребывание в добровольческом военном формировании;
прохождение военной службы по контракту.
Что изменилось в бланке
Новую форму доработали в части освобождения от уплаты взносов глав КФХ, пояснила ФНС. В частности, в форму добавили код категории 08 – глава КФХ.
Также в бланк добавили поле «ОГРН/ОГРНИП». Его надо заполнять только главам КФХ.
Код льготы
В бланке надо указывать код освобождения.
Коды такие:
СЛПРИЗ – военная служба по призыву;
ДЕТИ – отпуск по уходу за ребенком;
АДВ – приостановление статуса адвоката;
ТРУДЛИЦО – уход трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет;
ПРЗАГР – проживание за границей жен (мужей) работников учреждений РФ (госорганов и госучреждений СССР) и международных организаций;
ПРОЖСУПР – период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства;
РЕАБИЛИТ – период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке.
Какие документы нужны для освобождения от фиксированных взносов, мы разбирали тут.
Частичное освобождение от взносов
ИП, адвокаты, арбитражные управляющие и т.д., которые получают военную пенсию, могут освободиться от фиксированных взносов в части ОПС. Они платят только взносы на ОМС в размере 9,8922% от фиксированных взносов.
Для этой льготы также нужно заявление. Но в данной ситуации форма заявления другая – КНД 1150018. Она утверждена письмом ФНС от 18.09.2023 № БС-4-11/11864@.
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