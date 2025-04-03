У ИП на ЕСХН без работников за 1 квартал 2025 может быть три отчета

Декларация НДС — новая форма КНД 1151001 (приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024) – срок сдачи 25 апреля только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 апреля, 28 мая и 30 июня (т. к. 28.06 выходной). ИП с освобождением по ст. 145 НК декларацию не сдают.



2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в 1 кв. 2025 (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде.



3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.