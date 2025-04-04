Просрочка платежей по ипотеке побила рекорд в 100 млрд рублей

Из-за того, что высокая ключевая ставка по-прежнему сохраняется, заемщики не смогут рефинансировать долги по ипотеке.

В начале феврале 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке вырос до 100,6 млрд рублей. За месяц показатель подскочил на 5,7 млрд рублей, а просрочка достигла исторического максимума.

С начала года общий объем жилищных кредитов, наоборот, снизился на 108 млрд. К началу февраля он составил 19 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Банки связывают рост просрочки с тем, что в 2023-2024 годах на фоне ажиотажа россияне оформили ипотеку. Они собирались рефинансировать кредит при снижении ключевой ставки, но пока что не могут это сделать и выходят в просрочку.

Эксперт по стратегическому и операционному развитию компаний финансового сектора Ольга Бледнова считает, что рост просрочки не критический и не несет рисков для финансовой стабильности. На март 2025 году просрочка более чем на 90 дней составила 0,8%.

В 2024 году банки получили 16,8 тыс. обращений за кредитными каникулами по ипотеке. Одобрили только 4,3 тыс. заявок на сумму 16,3 млрд рублей. В 90% случаев отказы связаны с тем, что жизненные ситуации должников не подходят под критерии, указанные в законе. Например, не у всех доход сократился более чем на 30%.