ЦОК ОК УСН (2) 03.04 Мобильный
Сальдо ЕНС

ФНС: благодаря ЕНС ошибок в платежах стало меньше в 28 раз, а должников — в два раза

Замруководителя ФНС Константин Чекмышев рассказал о результатах внедрения Единого налогового счета (ЕНС).

Он отметил, что по результатам опроса пользователи бухгалтерского ПО отмечают снижение издержек и трудозатрат, отсутствие проблем с некорректным долгом и необходимости искать платежи. Отдельно выделяют удобство уплаты одним платежом (ЕНП) и в единые сроки, справедливое начисление пеней на общую сумму долга.

В силу механизма ЕНС число ошибок при платежах снизилось в 28 раз, а число должников в два раза.

«Благодаря тому, что сальдо ЕНС стало формироваться как доверенная сумма расчетов между государством и налогоплательщиком, срок возврата ускорился в шесть раз», — подчеркнул Константин Чекмышев.

Он отметил, что повысилась и платежная дисциплина: уровень долга к годовым поступлениям по итогам 2024 года составил 5%. Он упал на 1,1 процентных пункта, что эквивалентно 612,9 млрд рублей.

Комментарии

10
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Он отметил, что по результатам опроса пользователи бухгалтерского ПО отмечают снижение издержек и трудозатрат, отсутствие проблем с некорректным долгом и необходимости искать платежи. Отдельно выделяют удобство уплаты одним платежом (ЕНП) и в единые сроки, справедливое начисление пеней на общую сумму долга.

    А кого опрашивали-то? Можно узнать фамилии, организации?

    • Ирина Е
      Специалист

      Можно узнать фамилии, организации?

      Вы же не мошенник, зачем вам такого вида персональные данные? ))) Хотите выдать благодарность с занесением?

  • bogdanovv

    вот же вранье на вранье, платежки удобнее были, чем эти идиотские уведомления, чего же они не пишут про ошибки в уведомлениях? их то наверняка побольше, чем в п/п! Ну и пени на пени растут при отрицательном сальдо! опросы они проводили.. смешно, их же все бухгалтера ненавидят

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      особенно

      отмечают снижение издержек и трудозатрат,

      сколько же я за эти два года потратил времени на изучение ***** выписки!

      Отдельно выделяют удобство уплаты одним платежом (ЕНП) и в единые сроки,

      очень бы хотелось узнать в чём же всё же состоит удобство?

      справедливое начисление пеней на общую сумму долга.

      Как же его проверить-то? Если даже никто не знает за какой конкретно налог ты должен! Соответственно не известна ни сумма от этого долга, ни просроченный период!

      Справедливо - это когда я сам определял что конкретно я сегодня уплачиваю. А когда всё что связано с этой темой решает кто-то , без моего участия, то о какой справедливости может идти разговор??

  • Жанна

    Ку-у

    Всем надеть намордники и радоваться.