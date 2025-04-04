ФНС: благодаря ЕНС ошибок в платежах стало меньше в 28 раз, а должников — в два раза

Он отметил, что по результатам опроса пользователи бухгалтерского ПО отмечают снижение издержек и трудозатрат, отсутствие проблем с некорректным долгом и необходимости искать платежи. Отдельно выделяют удобство уплаты одним платежом (ЕНП) и в единые сроки, справедливое начисление пеней на общую сумму долга.

В силу механизма ЕНС число ошибок при платежах снизилось в 28 раз, а число должников в два раза.

«Благодаря тому, что сальдо ЕНС стало формироваться как доверенная сумма расчетов между государством и налогоплательщиком, срок возврата ускорился в шесть раз», — подчеркнул Константин Чекмышев.

Он отметил, что повысилась и платежная дисциплина: уровень долга к годовым поступлениям по итогам 2024 года составил 5%. Он упал на 1,1 процентных пункта, что эквивалентно 612,9 млрд рублей.