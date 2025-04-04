ФНС: благодаря ЕНС ошибок в платежах стало меньше в 28 раз, а должников — в два раза

Он отметил, что по результатам опроса пользователи бухгалтерского ПО отмечают снижение издержек и трудозатрат, отсутствие проблем с некорректным долгом и необходимости искать платежи. Отдельно выделяют удобство уплаты одним платежом (ЕНП) и в единые сроки, справедливое начисление пеней на общую сумму долга.
В силу механизма ЕНС число ошибок при платежах снизилось в 28 раз, а число должников в два раза.
«Благодаря тому, что сальдо ЕНС стало формироваться как доверенная сумма расчетов между государством и налогоплательщиком, срок возврата ускорился в шесть раз», — подчеркнул Константин Чекмышев.
Он отметил, что повысилась и платежная дисциплина: уровень долга к годовым поступлениям по итогам 2024 года составил 5%. Он упал на 1,1 процентных пункта, что эквивалентно 612,9 млрд рублей.
Комментарии10
А кого опрашивали-то? Можно узнать фамилии, организации?
Вы же не мошенник, зачем вам такого вида персональные данные? ))) Хотите выдать благодарность с занесением?
вот же вранье на вранье, платежки удобнее были, чем эти идиотские уведомления, чего же они не пишут про ошибки в уведомлениях? их то наверняка побольше, чем в п/п! Ну и пени на пени растут при отрицательном сальдо! опросы они проводили.. смешно, их же все бухгалтера ненавидят
отмечают снижение издержек и трудозатрат,
сколько же я за эти два года потратил времени на изучение ***** выписки!
очень бы хотелось узнать в чём же всё же состоит удобство?
Как же его проверить-то? Если даже никто не знает за какой конкретно налог ты должен! Соответственно не известна ни сумма от этого долга, ни просроченный период!
Справедливо - это когда я сам определял что конкретно я сегодня уплачиваю. А когда всё что связано с этой темой решает кто-то , без моего участия, то о какой справедливости может идти разговор??
Ку-у
Всем надеть намордники и радоваться.
в этой теме, не ку-у, а кю-ю !