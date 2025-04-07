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Декларация по налогу на прибыль

Что изменилось в декларации по налогу на прибыль

Начиная с первого квартала 2025 года, декларацию по налогу на прибыль необходимо представлять по новой форме.

Региональное УФНС перечислило изменения, которые внесены в декларацию.

  1. Постоянные представительства иностранных организаций будут использовать общую форму декларации начиная с 2026 года (сейчас они используют отдельную форму).

  2. Добавили реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» в подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1. Это позволит в дальнейшем отказаться от сдачи декларации по месту нахождения обособок.

  3. Обновили подраздел 1.3 раздела 1. Предусмотрены фиксированные сроки уплаты налога в федеральный бюджет с отдельных видов доходов.

  4. В лист 02 добавили новые коды признака налогоплательщика, уточнили формулировки прежних, некоторые коды исключили. Убрали ряд строк, к примеру, со сведениями о лицензии. По строке 265 нужно указывать исчисленную сумму торгового сбора с начала года. Ранее там показывали уплаченную сумму сбора.

  5. Приложение 1 к листу 02 дополнили новыми строками, например: 108 – проценты по долгам любого вида и 109 – положительная курсовая разница. Строку со сведениями о лицензии убрали. В строке 104 указывают доходы в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договоров или долговых обязательств, а также суммы возмещенного ущерба. Ранее там отражали доходы в виде стоимости излишков МПЗ, выявленных при инвентаризации. Сейчас эти доходы перенесены в строку 103.

  6. В приложении 2 к листу 02 больше не нужно показывать расходы организаций, которые используют труд инвалидов, и общественных организаций инвалидов (строки 045 и 046).

  7. Приложение 7 к листу 02 дополнено разделом «Д», в котором введен расчет федерального инвестиционного налогового вычета.

  8. Лист 05 дополнили полями для отражения операций с цифровыми финансовыми активами.

Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 1 квартал – до 25 апреля 2025 года.

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