Центробанк запустил акцию по обмену мелочи на бумажные деньги

В сетевых магазинах и банках будут принимать монеты для обмена на бумажные деньги или для зачисления суммы на счет. В прошлом году собранная мелочь весила больше 336 тонн.

С 7 по 19 апреля 2025 года по всей стране пройдет акция по обмену накопившихся монет на бумажные деньги. Сдать мелочь можно в сетевых магазинах, а в отделениях банков можно даже зачислить деньги на карту.

«В этом году количество участников увеличилось в пять раз. Теперь более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии», — сказано на сайте Центробанка.

В 2024 году подобную акцию запускали два раза. Россияне вернули в оборот 75 млн монет на общую сумму 320 млн рублей. Вся собранная мелочь весила 336 тонн или больше пяти железнодорожных вагонов.