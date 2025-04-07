Россияне вложили в ценные бумаги на Мосбирже рекордные 250 млрд рублей

В утренней торговле активами приняли участие 480 тысяч частных инвесторов. Торговый оборот на ИИС за год вырос на 72%, до 381,6 млрд рублей.

В марте 2025 году число физлиц со счетами на Мосбирже выросло на 280 тыс. — до 36,26 млн. Инвесторы открыли 67,14 млн счетов.

На фондовом рынке Мосбиржи россияне инвестировали рекордные 250 млрд рублей. Из этой суммы 38,7 млрд пришлось на акции, 211,3 млрд — на облигации, 169,9 млрд составили корпоративные ценные бумаги, 41,3 млрд — ОФЗ и региональные облигации. Продажи БПИФов обогнали объем покупок паев на 8,3 млрд рублей.

«Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 71%, в объеме торгов облигациями — 29%», — сказано на сайте торговой площадки.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось за март на 15 тыс. и достигло 6,02 млн. Торговый оборот на них увеличился на 72% по сравнению с мартом 2024 года, он составил 381,6 млрд рублей.

Сделки на фондовом рынке в период утренней торговой сессии заключили свыше 480 тыс. частных инвесторов. Сейчас на таких торгах доступны 85 акций, 57 ОФЗ и 5 БПИФов.

Самыми популярными акциями в марте 2025 года стали ценные бумаги Сбера, ЛУКОЙЛа, Газпрома, Т-Технологий, Роснефти и Яндекса.

В топ-5 БПИФов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка. Например, LQDT и SBMM.