Промышленники хотят освободить от НДС операции с рудами и другими продуктами, где есть драгметаллы

Послабления по НДС позволят аффинажной промышленности получать больше сырья, чтобы удовлетворить интерес физлиц к инвестициям в драгоценные металлы.

Торгово-промышленная палата (ТПП) подготовила законопроект, по которому от НДС будут освобождены операции с рудами, концентратами и другими продуктами, где содержатся драгоценные металлы.

«Мера направлена на упрощение работы участников рынка и стимуляцию инвестиций в драгоценные металлы. Она поможет ускорить оборот ресурсов, увеличить добычу, а также создать дополнительные рабочие места», — сказал вице-президент ТПП Владимир Падалко.

Сейчас банки и аффинажные заводы могут продавать золото физлицам без НДС. Это положительно сказалось на инвестициях в драгметаллы. Однако недостаток сырья привел к тому, что возможности промышленников сократились. По мнению ТПП, дополнительные послабления в части НДС помогут исправить эту проблему.