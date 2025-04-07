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Наличные деньги

Центробанк может вернуть на купюры флаг России

На новых банкнотах могут начать печатать государственные символы страны.

Директор департамента наличного денежного обращения Центробанка Василий Прокофьев рассказал о том, что Центробанк рассматривает идею размещать на новых денежных купюрах российский флаг.

«Внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот», — сказал Василий Прокофьев.

Недавно директор Института социально-экономического анализа и программ развития Андрей Шуриков предложил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной вернуть на банкноты российский флаг и герб. По его мнению, у денежных знаков есть пропагандистский потенциал.

4 апреля 2025 года зампред ЦБ Сергей Белов рассказал, что регулятор начал работать над дизайном новой банкноты номиналом 500 рублей, а в 2026 году появятся новые купюры 10 и 50 рублей.

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