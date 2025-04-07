Россия и Беларусь создадут маркетплейс для экспорта ювелирки

Страны взаимно признают государственные пробирные клейма, что позволит наладить цифровую торговлю ювелирными изделиями между РФ и Беларусью.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал о том, что ведомство вместе с Минфином Беларуси планируют запустить маркетплейс для совместного экспорта ювелирных изделий.

«В этом году мы должны подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и полной интеграции электронных систем прослеживаемости в области ювелирных изделий. Это позволит сделать общий рынок: клеймо, сделанное в Белоруссии, будет признаваться в России, а сделанное в России — в Белоруссии», — сказал Алексей Моисеев.

Кроме того, РФ и Беларусь будут сотрудничать в алмазно-бриллиантовой отрасли. Страны выступили против политизации Кимберлийского процесса, участники которого должны пресекать поток нелегально добытых алмазов, в том числе в зонах вооруженных конфликтов.