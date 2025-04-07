ФНС: налоговые органы учитывают непростые условия ведения бизнеса в новых регионах

Замруководителя ФНС Тимур Шиналиев заявил, что налоговые органы учитывают непростые условия ведения бизнеса в данных регионах, адресно помогая налогоплательщикам, в том числе при подтверждении обстоятельств обоснованности применяемых льгот.

По сравнению с 2023 годом налоговые поступления по новым регионам в бюджетную систему РФ выросли на 70% и составили 349,8 млрд рублей, а по итогам 1 квартала 2025 поступило уже 77,8 млрд.

Всего на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зарегистрировано свыше 193 тыс. налогоплательщиков (юрлиц, ИП и самозанятых). Больше половины взаимодействуют с ФНС в электронном виде. Рост экономики обеспечивают предприятия оптовой и розничной торговли, а также производственный и добывающий секторы экономики. Последние — ключевые поставщики сырья для изготовления стройматериалов, где концентрируется 32% всего объема выручки за прошлый год.

Более 3 тысяч налогоплательщиков — основные драйверы развития экономики в новых субъектах РФ, генерируют 65% всех доходных операций в текущем году и обеспечивают занятость более 454 тыс. человек. Их выручка превысила 1 трлн руб. за 2024 год.

Шиналиев также напомнил, что для участников свободной экономической зоны на этих территориях есть ряд налоговых преференций: