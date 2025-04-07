ФНС: налоговые органы учитывают непростые условия ведения бизнеса в новых регионах

Замруководителя ФНС Тимур Шиналиев заявил, что налоговые органы учитывают непростые условия ведения бизнеса в данных регионах, адресно помогая налогоплательщикам, в том числе при подтверждении обстоятельств обоснованности применяемых льгот.
По сравнению с 2023 годом налоговые поступления по новым регионам в бюджетную систему РФ выросли на 70% и составили 349,8 млрд рублей, а по итогам 1 квартала 2025 поступило уже 77,8 млрд.
Всего на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зарегистрировано свыше 193 тыс. налогоплательщиков (юрлиц, ИП и самозанятых). Больше половины взаимодействуют с ФНС в электронном виде. Рост экономики обеспечивают предприятия оптовой и розничной торговли, а также производственный и добывающий секторы экономики. Последние — ключевые поставщики сырья для изготовления стройматериалов, где концентрируется 32% всего объема выручки за прошлый год.
Более 3 тысяч налогоплательщиков — основные драйверы развития экономики в новых субъектах РФ, генерируют 65% всех доходных операций в текущем году и обеспечивают занятость более 454 тыс. человек. Их выручка превысила 1 трлн руб. за 2024 год.
Шиналиев также напомнил, что для участников свободной экономической зоны на этих территориях есть ряд налоговых преференций:
по налогу на прибыль в части федерального бюджета ставка 0% в течение 10 лет с момента получения первой прибыли по инвестпроекту, а в части бюджета субъекта РФ —от 0% до 13,5%;
от налога на имущество организаций освобождение работает в течение 10 лет в период действия договора об условиях деятельности;
от земельного налога освобождение в течение 3 лет в период действия договора об условиях деятельности;
нулевые ставки по акцизу на жидкую сталь и НДПИ на уголь и (или) железную руду, полученные в рамках инвестпроекта, работают при соблюдении ряда обязательных условий;
единый пониженный тариф страховых взносов при соблюдении ряда обязательных условий (п. 2.2 ст. 427 НК).
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