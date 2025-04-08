Сотрудники должны оповестить бухгалтера об изменениях в их жизни, влияющих на стандартный вычет

Для стандартного вычета по НДФЛ нужны документы. А заявление теперь не нужно.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.01.2025 № 03-04-05/7361.

Налоговый агент предоставляет вычет на основании имеющихся у него документов. При этом сотрудник обязан проинформировать работодателя об изменении оснований для получения стандартного вычета.

Новые сотрудники праве представить работодателю документы для вычета (подтверждающие группу или категорию инвалидности, недееспособность, прохождение обучения, возраст, а также иные документы).