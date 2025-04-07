⚡ Меняют форму единой упрощенной декларации

Проект опубликован на федеральном портале. Декларация состоит из 1 листа.
Исключили из формы реквизиты:
код по ОКАТО;
код ОКВЭД;
номер главы части второй НК;
номер квартала.
Добавили в форму реквизиты:
дата последней операции, в результате которой происходило движение денежных средств на счетах в банках (в кассе организации);
признак представления налоговой декларации.
Также исключили из раздела «Налоги, по которым представляется налоговая декларация» реквизит «Налоговый (отчетный) период» по налогу на прибыль, ЕСХН, УСН. Дело в том, что в рамках сдачи ЕУД эти сведения являются избыточными, говорится в пояснительной записке.
Налоговый период надо будет указывать только для НДС.
Новая форма будет применяться с 2026 года.
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