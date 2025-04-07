⚡ Меняют форму единой упрощенной декларации

Сдавать ЕУД надо будет по новой форме.

Проект опубликован на федеральном портале. Декларация состоит из 1 листа.

Исключили из формы реквизиты:

код по ОКАТО;

код ОКВЭД;

номер главы части второй НК;

номер квартала.

Добавили в форму реквизиты:

дата последней операции, в результате которой происходило движение денежных средств на счетах в банках (в кассе организации);

признак представления налоговой декларации.

Также исключили из раздела «Налоги, по которым представляется налоговая декларация» реквизит «Налоговый (отчетный) период» по налогу на прибыль, ЕСХН, УСН. Дело в том, что в рамках сдачи ЕУД эти сведения являются избыточными, говорится в пояснительной записке.

Налоговый период надо будет указывать только для НДС.

Новая форма будет применяться с 2026 года.