ЦОК ОК МП 07.04 Мобильный
Налоговая отчетность

⚡ Меняют форму единой упрощенной декларации

Сдавать ЕУД надо будет по новой форме.

Проект опубликован на федеральном портале. Декларация состоит из 1 листа.

Исключили из формы реквизиты:

  • код по ОКАТО;

  • код ОКВЭД;

  • номер главы части второй НК;

  • номер квартала.

Добавили в форму реквизиты:

  • дата последней операции, в результате которой происходило движение денежных средств на счетах в банках (в кассе организации);

  • признак представления налоговой декларации.

Также исключили из раздела «Налоги, по которым представляется налоговая декларация» реквизит «Налоговый (отчетный) период» по налогу на прибыль, ЕСХН, УСН. Дело в том, что в рамках сдачи ЕУД эти сведения являются избыточными, говорится в пояснительной записке.

Налоговый период надо будет указывать только для НДС.

Новая форма будет применяться с 2026 года.

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