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Обзоры для бухгалтера

Отчетность за 1 квартал, должная осмотрительность, обеденный перерыв: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Какими документами подтверждать осмотрительность при выборе контрагентов

  2. Перерывы на обед и перекур: что нужно знать работодателю. Мини-курс

  3. Должен ли работодатель оплачивать повышение квалификации

  4. Что происходит с работниками при реорганизации в форме присоединения. Мини-курс

  5. Отчетность за I квартал компаний и ИП: сроки и новые формы. Конспект вебинара с видео

  6. Должен ли работодатель выплачивать компенсацию за задержку зарплаты по вине банка

  7. Как сделать индивидуальный номер рабочего места для СОУТ и ЕФС-1. Мини-курс

  8. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за март 2025 года

  9. Кассир забыл пробить чек: что делать. Мини-курс

  10. Отражение операций с криптовалютой в бухучете

  11. Как получить вычет за спортивно-оздоровительные услуги. Мини-курс

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