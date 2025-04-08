Федеральные автодороги не облагаются налогом на имущество

На основании пункта 11 статьи 381 НК освобождаются от налога на имущество организации в отношении федеральных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.01.2025 № 03-05-05-01/2122.

Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждает Правительство.

Льгота есть у таких организаций:

юрлица, образованные в соответствии с законодательством РФ;

международные компании;

иностранные юрлица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные по законодательству иностранных государств;

международные организации, филиалы и представительства иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории РФ.