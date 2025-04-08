Федеральные автодороги не облагаются налогом на имущество

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.01.2025 № 03-05-05-01/2122.
Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждает Правительство.
Льгота есть у таких организаций:
юрлица, образованные в соответствии с законодательством РФ;
международные компании;
иностранные юрлица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные по законодательству иностранных государств;
международные организации, филиалы и представительства иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории РФ.
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