За нарушение валютного законодательства возбудили на 72% больше дел

Взысканная сумма штрафов превысила то, что начислили. ФНС оценила эффективность своих проверок на 99,9%.

В 2024 году ФНС выявляла на 60% больше нарушений валютного законодательства, а число возбужденных дел выросло на 72% по сравнению с показателем 2023 года.

Налоговики оценили результативность своих проверок на 99,9%, пишет РБК. Это связывают с тем, что ФНС применяет риск-ориентированный подход и проводит контрольные мероприятия только при наличии серьезных признаков нарушений.

Эффективность взыскания штрафов достигла 104%: сумма взысканного превысила то, что начислили.

Однако общую сумму не раскрывают.

Даже при таком подходе число возбужденных дел за нарушения валютного законодательства выросло до 136 675, а общее число нарушений составило 118 947.

В ФНС считают, что число нарушений увеличилось из-за того, что резиденты с 2022 года начали открывать много счетов в зарубежных банках. Кроме того, в 2023 году закончился мораторий, по которому за нарушение валютного законодательства не штрафовали, если оно было допущено из-за санкций.

Чаще всего встречаются нарушения, связанные с валютными операциями (выдача валютного займа нерезиденту), несвоевременными уведомлениями об открытии счетов в иностранных банках, нарушением порядка и сроков представления отчетов о движении средств за пределами РФ.