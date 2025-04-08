Набиуллина: если не повышать ключевую ставку, инфляция сильнее ударит по кошелькам россиян

Центробанк считает, что не высокие ключевые ставки «съедают» зарплаты и пенсии, а инфляция, с которой нужно бороться.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что если бы регулятор не поднял ключевую ставку до 21%, то бизнес и россияне ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас.

«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии», — сказала Эльвира Набиуллина.

Также она добавила, что регулятор «очень переживает», что уже четыре года инфляция находится выше заданной цели. Сейчас главная задача ЦБ — сделать так, чтобы инфляция не выходила из-под контроля и не разрослась до двузначных значений.