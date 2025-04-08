С 1 июля производство по делам об административных правонарушениях станет электронным + ЭДО

Президент подписал закон от 07.04.2025 № 59-ФЗ с изменениями в КоАП РФ, закрепляющий основы производства и документооборота в электронной форме по административным делам.

Этот закон внес комплексные изменения в КоАП. Они касаются:

производства по делам об административных правонарушениях и документооборота в электронной форме;

дистанционного участия в производстве по видео-конференц-связи (ВКС) и веб-конференции;

использования документов в электронном виде, в том числе при исполнении административных наказаний.

Участники дел смогут подавать электронно заявления, ходатайства, жалобы, протесты и иные документы.

Изготовление, вручение и направление постановлений, решений, определений, протоколов и других процессуальных документов тоже станет электронным.

В новых нормах КоАП прописаны случаи использования усиленной квалифицированной и простой подписи. Оговорены способы подачи и направления электронных документов, уточняет сайт Кремля. В том числе с помощью:

единого портала Госуслуг;

региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций);

информационной системы, определенной Верховным Судом, Судебным департаментом при нем, через личный кабинет юрлица или ИП на сайте госоргана или ЦБ;

систем ЭДО участников производства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также уточнили порядок извещения участников производства, а также порядок участия в рассмотрении дела по ВКС и веб-конференции.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

С указанной даты начнет действовать и закон от 07.04.2025 № 60-ФЗ, который внес в КоАП более технические нормы, связанные с введением ЭДО. В частности, он устанавливает перечень документов, которые в любом случае приобщают к делу об административном правонарушении на бумажном носителе.