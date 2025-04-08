В 2026 году хотят дополнительно индексировать пенсии, если зарплаты будут выше инфляции

Социальные пенсии в 2026 году могут увеличиться на 1 633 рубля. Но только если у Соцфонда будут хорошие доходы, а средняя зарплата будет выше инфляции.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что с января 2026 года начнется двойная индексация страховых пенсий.

В феврале будет перерасчет с учетом инфляции, а в апреле к пенсиям прибавят сумму, которая будет зависеть от того, сколько денег собралось в Социальном фонде.

«Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — объяснил Сергей Гаврилов.

Например, если в 2025 году страховая пенсия будет 23 тыс. рублей, а инфляция — 5%, то с февраля 2026 года выплаты вырастут до 24 150 рублей. В апреле, если доходы Соцфонда позволят провести дополнительную индексацию на 2%, пенсии увеличатся до 24 633 рублей. Всего прибавка составит 1 633 рубля.