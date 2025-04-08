Накануне сдачи отчетности и оплаты налогов за 1 квартал запускаем новую космическую акцию на онлайн-курсы

Мы выбрали самые важные онлайн-курсы для бухгалтера, чтобы отчитаться за 1 квартал 2025 года без ошибок и стресса. Вы получите много полезных навыков, которые дадут вам мощный рывок в карьере, помогут освоить новый участок в бухгалтерской Вселенной. Взлетаем со знаниями, а цены оставляем на Земле! Акция действует до 10 апреля включительно!

На старт, внимание… полетели! Мы запускаем новую космическую акцию на онлайн-курсы «Клерка», на которых вы узнаете, как заполнить декларацию по НДС за 1 квартал, составить новые счета-фактуры, настраивать учет НДС на УСН в последней версии 1С и проходить проверки налоговой без стресса.

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Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах. В обновленной программе появились уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена до 10 апреля: 4 200 рублей вместо 16 350 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу и добавили уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Цена до 10 апреля: 4 200 рублей вместо 19 900 рублей.

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Научим вести учет НДС на УСН в 1С, расскажем, как упрощенцам-плательщикам НДС заполнить новую декларацию по налогу и другую отчетность. Вы узнаете, как оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена до 10 апреля: 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

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Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена до 10 апреля: 4 200 рублей вместо 12 700 рублей.

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