Накануне сдачи отчетности и оплаты налогов за 1 квартал запускаем новую космическую акцию на онлайн-курсы

На старт, внимание… полетели! Мы запускаем новую космическую акцию на онлайн-курсы «Клерка», на которых вы узнаете, как заполнить декларацию по НДС за 1 квартал, составить новые счета-фактуры, настраивать учет НДС на УСН в последней версии 1С и проходить проверки налоговой без стресса.
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Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С
Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах. В обновленной программе появились уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
Цена до 10 апреля: 4 200 рублей вместо
16 350 рублей.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу и добавили уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Цена до 10 апреля: 4 200 рублей вместо
19 900 рублей.
Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
Научим вести учет НДС на УСН в 1С, расскажем, как упрощенцам-плательщикам НДС заполнить новую декларацию по налогу и другую отчетность. Вы узнаете, как оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
Цена до 10 апреля: 4 200 рублей вместо
15 950 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.
Цена до 10 апреля: 4 200 рублей вместо
12 700 рублей.
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Комментарии1
Коллеги, как-то неполиткорректно в курсе для ответственных за ПБ допускать такие ляпы.