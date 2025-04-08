Если решение о призыве не исполнили сразу, призывник пойдет служить в следующую волну

Депутаты приняли закон, по которому решение о призыве будет действовать год.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о новом порядке призыва на военную службу. Если решение о призыве по какой-либо причине не было исполнено, то оно будет действовать еще год. Это значит, что призывника отправят служить во время следующего призыва.

В таком случае заново проходить медицинскую комиссию и психологический отбор не нужно.

«Лица, пребывающие в добровольческих формированиях, получат отсрочку от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов, а добровольцы, участвовавшие в боевых действиях не менее шести месяцев, будут полностью от призыва освобождены», — сказано на сайте Госдумы.

Также от призыва освободят тех, кто служил в Вооруженных Силах и воинских формированиях ДНР или народной милиции ЛНР, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях не меньше полугода начиная с 11 мая 2014 года.

Сейчас призыв на срочную службу идет два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации.