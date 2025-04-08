💡 Мишустин: цена киловатт-часа в России одна из самых низких в мире

«Предстоит детально определить подходы к повышению устойчивости энергосистемы, чтобы можно было удовлетворить спрос на электроэнергию как со стороны организаций, так и со стороны домохозяйств на многие годы вперед. Сейчас цена киловатт-часа в России одна из самых низких в мире. И конечно, наша задача – сохранить это важное преимущество для граждан и бизнеса», — заявил глава кабмина.

Владимир Путин подчеркивал, что приоритет долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса РФ — обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение регионов, городов, предприятий доступной и недорогой энергией.

В конце декабря 2024 года кабмин утвердил Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на ближайшие годы. Мишустин отметил, что в сетевом хозяйстве технологическая независимость от иностранных поставщиков приближается к 100%.

Но осталась проблема перекрестного субсидирования: когда за счет повышенных тарифов для промышленности дотируется цена киловатт-часа для остальных потребителей, что приводит к завышению себестоимости товаров.

Положительная динамика в экономике — тоже вызов: спрос на электричество в России в последние пять лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных регионах.