Отражение в ЕГРЮЛ сведений о членах кооператива зависит от его вида

Кооперативы бывает потребительские и производственные, а последние могут быть с уклоном в сельское хозяйство.

Сведения об учредителях и участниках потребительского кооператива не вносятся в ЕГРЮЛ. Как при государственной регистрации кооператива при его создании, так и при последующем изменении состава его членов.

А вот сведения об учредителях и участниках производственного кооператива, в том числе сельскохозяйственного, фигурируют в ЕГРЮЛ. Это касается и изменения сведений об учредителях/участниках, и состава членов — вход или выход из состава.

В течение 7 рабочих дней с момента изменений председатель кооператива подает в регистрирующий налоговый орган по своему месту нахождения заявление по форме № Р13014. На члена кооператива заполняется в том числе лист Г.

Другие документы не нужны. Госпошлины тоже нет.

Такие разъяснения ФНС дала в сервисе часто задаваемых вопросов.