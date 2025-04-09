Намерение заниматься майнингом не помешает применять УСН

Напомним, на УСН, а также ЕСХН и ПСН нельзя заниматься майнингом цифровой валюты.
Но если ИП на УСН зарегистрировался в реестре, но фактически майнингом не занимается, то он вправе применять УСН.
Такое разъяснение дает ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.
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