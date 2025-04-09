ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
УСН

Намерение заниматься майнингом не помешает применять УСН

Чтобы заниматься майнингом цифровой валюты, надо сначала зарегистрироваться в специальном реестре. Но включение ИП в реестр еще не означает, что он автоматически стал майнером.

Напомним, на УСН, а также ЕСХН и ПСН нельзя заниматься майнингом цифровой валюты.

Но если ИП на УСН зарегистрировался в реестре, но фактически майнингом не занимается, то он вправе применять УСН.

Такое разъяснение дает ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.

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