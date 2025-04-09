АУСН стала доступной в 62 регионах России

28 тысяч предпринимателей сейчас работают на АУСН. Большинство из них занимаются розничной торговлей.

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) теперь может применять бизнес из 62 регионов РФ, в том числе на федеральных территориях Сириус и Байконур.

Сейчас АУСН применяют свыше 28 тыс. предпринимателей, из них каждый четвертый занимается розничной торговлей. Кроме того, этот режим налогообложения предпочитают специалисты по операциям с недвижимостью (6%), по праву и бухгалтерскому учету (4,5%), а также те, кто выполняет строительные работы (3,9%).

«АвтоУСН удобен тем, что значительно упрощает, а в некоторых случаях полностью освобождает от отчетности. Налоги при этом рассчитываются автоматически, предпринимателям больше не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения форматов документов», — сказано на сайте ФНС.

Из ограничений — нельзя применять АУСН вместе с другими режимами налогообложения, расчетные счета бизнеса можно открывать только в уполномоченных банках, запрещено принимать на работу иностранцев. Кроме того, число сотрудников не должно превышать пяти человек, а выручка — 60 млн рублей в год.