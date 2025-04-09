Аудиторы стали на 15% чаще находить нарушения в бухучете компаний

Из-за усиленного контроля аудиторские компании стали тщательнее проверять отчетность своих клиентов. Они стали уходить от «сговорчивости и излишней мягкости».

По итогам проверок отчетности компаний за 2024 год аудиторы сформировали на 7-15% больше заключений с оговорками.

Оговорка — это фиксация существенных нарушений в ведении бухгалтерского учета клиента. Например, может касаться полноты раскрытия информации или неподтвержденных расходов.

К росту числа оговорок привело ужесточение проверок участников аудиторского рынка со стороны СРО и Казначейства. Для специалистов растет цена «сговорчивости и излишней мягкости». Проверки СРО проходят раз в два года, а если учесть контроль со стороны Казначейства, то аудиторов проверяют каждый год. Об этом пишет «Коммерсант».

Если аудиторская компания не прошла проверку, ей могут грозить штрафные санкции, приостановление членства и исключение из СРО.

Кроме того, в отчетности стали находить больше ошибок из-за позиции менеджеров и акционеров компании, которые хотят минимизировать риски раскрытия информации в условиях санкций.

«Реорганизации проводились в сжатые сроки, и, как следствие, могли быть допущены ошибки в учете и при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности в силу отсутствия опыта или высокой загрузки бухгалтерских и финансовых служб», — сказал вице-президент «Финэкспертизы» Ильгиз Баймуратов.

Оговорки могут сказаться на интересе инвесторов к бизнесу. Например, их может насторожить, что компания не может подтвердить размер активов или корректность начисления резервов.