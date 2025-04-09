Налоговики назвали основные запреты и ограничения при выборе названия компании

Действующим российским законодательством, в том числе ГК РФ, установлен ряд требований к наименованию юридического лица.

Основные требования в ст. 1473 и 1474 ГК.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) может иметь полное, а также сокращенное название. Полное должно содержать слова «с ограниченной ответственностью», а сокращенное — «ООО».

УФНС подчеркивает, что название не может состоять только из слов, описывающих род деятельности. Например ООО «Кондитерское производство».

В название ООО нельзя включать полные или сокращенные официальные наименования: иностранных государств и производные от них;

органов власти всех уровней. Например: «Министерство», «Федерация» и т. п.;

общественных объединений.

Также нельзя использовать обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Это ограничение направлено на поддержание законности и чтобы не путать клиентов и партнеров, а также на защиту репутации бизнеса и госструктур.

В фирменном наименовании юрлица на русском языке могут быть иностранные слова в русской транскрипции, но кроме терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму. Также название общества может быть на языках народов России.