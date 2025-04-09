Импортный алкоголь будут маркировать в России с 1 марта 2026 года

Маркировка алкоголя федеральными специальными марками теперь будет проходить на территории РФ, а не на складах за границей.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о маркировке импортного алкоголя на территории РФ. Сейчас это происходит на складах иностранных компаний.

Чтобы у бизнеса была возможность плавно перейти на маркировку зарубежного алкоголя, закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Дополнительные требования к местам маркировки установит кабмин. Также он утвердит список иностранных организаций, которые производят алкоголь для ввоза в РФ с федеральными специальными марками, нанесенными в местах изготовления. Объемы ввоза таких партий будут ограничены, а лимиты определит правительство.

Закон решили принять, чтобы не платить иностранным компаниям за маркировку алкоголя федеральными специальными марками, а также сохранить независимость, если недружественные страны запретят организациям маркировать алкоголь, который поставляется в Россию.