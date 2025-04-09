ЦБ: у юаня ключевая роль в составе активов Банка России

Центробанк в годовом отчете подвел итоги работы за 2024 год.

В нем, в частности, заявлено, что за 2024 год международные резервы увеличились с 598,6 млрд до 609,1 млрд долларов США. Главным фактором стал рост цены золота.

В 2024 году часть активов ЦБ в инвалюте оставалась заблокированной из‑за введенных рядом стран ограничений на операции c ними.

Банку России остаются доступны активы в юанях, хранящиеся в России золото в слитках и наличная иностранная валюта, которых достаточно для поддержания финансовой стабильности и выполнения других его функций.

«Юань с учетом роста его международного статуса и развития российского валютного рынка играет ключевую роль в составе активов Банка России», — сказано в отчете ЦБ.

Возможности инвестировать в финансовые инструменты других стран ограничены рисками их экономик, валют и финансовых рынков.

В 2024 году ЦБ проводил операции купли-продажи юаня на внутреннем рынке в связи с реализацией механизма бюджетного правила и иных операций Минфина со средствами Фонда национального благосостояния.

Об этом сказано в отчете ЦБ за 2024 год (см. выше по ссылке).