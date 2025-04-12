Объем атак на региональные сайты впервые превысил число атак на столичные

По итогам первого квартала 2025 года объем DDoS-атак на сайты региональных компаний впервые превысил число DDoS-атак на столичные онлайн-ресурсы в соотношении 54% к 46%.

Всего с января по март 2025 зафиксировано почти 15 тысяч DDoS-атак на сайты региональных заказчиков.

Это данные компании RED Security, пресс-релиз есть у «Клерка».

На протяжении 2024 года объем DDoS-атак на региональные онлайн-ресурсы демонстрировал устойчивый ежеквартальный рост в среднем на 70%. В первом квартале 2025 года этот показатель вырос до 77,7%.

Чаще всего в первом квартале 2025 злоумышленники атаковали с помощью DDoS сайты организаций Сибирского федерального округа (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Томск и др.) – 24,3% всех региональных атак. На втором месте – Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, Архангельск, Мурманск и др.) – 19,6% инцидентов. Замкнул тройку Уральский федеральный округ (Екатеринбург, Курган, Нижний Тагил, Сургут, Ханты-Мансийск и др.) – 14,8% атак.

Наиболее атакуемые DDoS стали региональные сайты компаний сфер ИТ, телеком, промышленности и ТЭК — 90% всех инцидентов.

«Стоит отметить два обстоятельства, способствующих росту региональных DDoS-атак. Во-первых, уровень защищенности бизнеса в регионах пока отстает от столичного. Во-вторых, отраслевое распределение DDoS-атак в целом по стране демонстрирует явный фокус злоумышленников на ресурсах ИТ и телеком-провайдеров, поскольку перебои в работе их инфраструктуры автоматически ведут к недоступности сразу множества сайтов их клиентов», – подчеркнул руководитель центра сервисов кибербезопасности RED Security Андрей Дугин.

Он добавил, что с учетом этих факторов региональному бизнесу в ближайшие годы придется пройти путь по реализации защиты от базовых киберугроз, который в основном уже прошел столичный бизнес.